İki bin rakımlı Daphan Ovası'ndaki seralarda sebze ve meyve hasadına başlandı

Erzurum Valiliğinin desteğiyle yüksek rakımlı Daphan Ovası'nda son iki yılda kurulan seralar ile arazilerde yetiştirilen ürünlerin hasadına başlandı.

Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki lahana tarlasında hasat etkinliğine katılan Vali Okay Memiş, bazı lahanaların hasat ve temizliğini yaparak üreticilere bol kazançlar diledi.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sulanabilir tarımın yapıldığı Daphan Ovası'nda Valilik desteğiyle onlarca sera kurduklarını söyledi.

Yaklaşık 30 serada vatandaşların yılda yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde ettiğini ve bunu da yerel marketlere sattığını belirten Memiş, "Bugün 2 bin rakımda hasat yapıyoruz. Burası Çukurova olmadığı için eylül ayında hasat yapıyoruz." dedi.

Ovanın verimli topraklarında güneşin sebze ve meyveye önemli bir tat verdiğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Burada yediğiniz ürünler çok lezzetli. Vatandaşlar seralarda en az 2-3 ürün alıyor ve hepsini satabiliyor. Lahana hasadını yaptık ve çok kıymetli bir ürün. Kışın hem turşuda hem de salatada kullanabiliyoruz. Türkiye'deki hububatın yüzde 2'si Erzurum'da yetişiyor. Bunlar hem de 2 bin rakımda yetişiyor. Bizim asıl iddialı olduğumuz alan hayvancılıktır. Yem bitkileri konusunda Türkiye'nin en iyisiyiz. İki yılda yaklaşık bin tona yaklaşan dağıttığımız yem bitkisi tohumu var. Türkiye'nin aynı zamanda damızlık merkezi gibiyiz. Büyükbaşta bir milyon hedefine ulaşıyoruz. Bununla da Konya'yı yakalamış oluyoruz. En az 10 milyon küçükbaş havyana yetecek meralarımız var."

- "Baraj ve göletlerle artık büyük bir sorunla karşılaşmayacağız"

Memiş, kentte mezralarla beraber mahalle statüsünde 2 bin köyün bulunduğunu belirterek, bölgede bu yıl yüzde 85'e kadar varan kuraklık yaşandığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Bu durumu Bakanlığa bildirdiklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Buna yönelik ödemeler başlayacak. Kuraklıkla ilgili en büyük mücadele baraj yapmaktır. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığından tek bir şey istedik. Söylemez ve Alvar barajları, bu iki baraj bizim için çok önemli. Bunun için mücadele veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz her yerde gölet yapmak ve sulama için uğraşıyor. Biz inşallah Söylemez ve Alvar barajlarını yaptığımızda özellikle bu muhteşem coğrafyada büyük bir sorunla karşılaşmayacağız."

Etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler de konuşma yaptı.

Daha sonra mahalledeki hasat programına katılan Memiş, burada kendisini bekleyen çocuklara oyuncak hediye etti.

Seralarda üretilerek sergilenen ürünleri inceleyen Vali Memiş'e yöre halkı desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Ardından Vali Memiş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve kurum müdürleri, en iyi ürün yetiştiren çiftçilere plaket verdi.



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