YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İki bina arasına sıkışan köpek bakın nasıl kurtarıldı?

İki bina arasına sıkışan köpek bakın nasıl kurtarıldı?

17.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde girdiği iki bina arasındaki boşlukta sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Olay, Hisar mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde girdiği iki bina arasındaki boşlukta sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, Hisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki binanın arasındaki yaklaşık 15 santimetrelik bolukta bir köpeğin sıkıştığını ve çıkmadığını gören çevre sakinleri durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeğin sıkıştığı boşluktaki binalardan birisinin sıvasını kırarak yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından hayvanı çıkarmaya başardı. Kurtulan köpek ise hızla olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:13
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Gizem Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Meryem Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Kısıtlama saatinde inşaattan demir çalan şahsı polis yakaladı

Kısıtlama saatinde inşaattan demir çalan şahsı polis yakaladı

Kış şartlarının ağırlaştığı Akdağ’da yaban hayatı unutulmadı

Kış şartlarının ağırlaştığı Akdağ’da yaban hayatı unutulmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonu

Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.