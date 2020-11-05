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İki çocuk annesi kadın yardım bekliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’da eşini birkaç ay önce kanserden dolayı kaybeden 2 çocuk annesi kadın, yağışların başlamasıyla yıkılmak üzere olan evi için yardım bekliyor.Bahçelievler Mahallesi 919 Sokak içerisinde ikamet eden ve birkaç ay önce eşi Hüseyin Aydar’ı kanserden dolayı kaybeden 2 çocuk annesi Sıdıka Aydar’ın kalmış olduğu toprak ev, birkaç gündür etkisini gösteren yağışlardan dolayı hasar gördü.

İki çocuk annesi kadın yardım bekliyor

Adıyaman’da eşini birkaç ay önce kanserden dolayı kaybeden 2 çocuk annesi kadın, yağışların başlamasıyla yıkılmak üzere olan evi için yardım bekliyor.
Bahçelievler Mahallesi 919 Sokak içerisinde ikamet eden ve birkaç ay önce eşi Hüseyin Aydar’ı kanserden dolayı kaybeden 2 çocuk annesi Sıdıka Aydar’ın kalmış olduğu toprak ev, birkaç gündür etkisini gösteren yağışlardan dolayı hasar gördü. Tavanı ve duvarları hasar gören evde 2 çocuğuyla beraber yaşam mücadelesi veren Sıdıka Aydar, hiçbir gelirlerinin olmadığını bu durumdan dolayı oldukça mağdur olduklarını söyledi.
Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getiren Sıdıka Aydar, “Eşimi birkaç ay önce kanserden dolayı kaybettim. Hiçbir gelirim yoktur ve 2 çocuğumla burada yaşamak için mücadele veriyorum. Evimin tavan kısımlarında çökmeler geldi ve yıkılmaması için altına tahta direkler koyduk. Evimiz yarın ve ya diğer gün üzerimize yıkılacak. Odunum, kömürüm yok. Hayırseverlerden ve yetkililerimizden yardım bekliyorum” diye konuştu.

İki çocuk annesi kadın yardım bekliyor

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