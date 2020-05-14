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İki engelli ailesi sevindirildi

MALATYA HABERLERİ  | 14.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki 2 aileye ziyarette bulundu.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki 2 aileye ziyarette bulundu. Engelli ailelerden birinin tekerlekli sandalye ihtiyacının karşılanmasını sağlayan Başkan Güder, diğer ailenin bahçesine de salıncak kurdurdu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Soylu ve Aydın ailelerini ziyaret etti. Başkan Güder ziyaretinde engelli vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve şikayetlerini dinledi. Engelli Günay Soylu’nun tekerlekli sandalye ihtiyacının giderilmesi talimatını veren ve sandalyeyi teslim eden Başkan Güder, diğer ailenin salıncak talebini de geri çevirmedi. Engelli ailenin bahçesine parklarda bulunan salıncaklardan kurduran Başkan Güder, göreve geldikleri ilk günden itibaren Malatya ve Battalgazi’de engelleri kaldırmak için seferber olduklarını söyledi.
Engelli ailelerin yaşadıklarını sorunlarının çözülmesi için birim müdürlerine gerekli talimatlarını veren Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak sizlere her daim destek olmaya çalışacağız. Engelli vatandaşlarımıza tanınan haklar bir bağış, bir iyilik değil, onların insan olmalarından kaynaklanan doğal haklarıdır. Şunu belirtmek isterim ki; engellilere yönelik birçok güzel işler 2002 yılından bu yana gerçekleşti. Devlet, birçok engeli bulunan aileye maddi ve manevi destekler veriyor. Baba oğluna, oğlu babaya baktığı için devletimiz ailelere maddi destekler sağlıyor. Bu destek çok önemli bir durumdur. Allah devletimizden razı olsun. Diğer ülkelerde bu durum böyle değil. Ülkemiz bu anlamda üstüne düşeni yapıyor. Ülkemizde bu hafta engelliler haftası. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bazı şeylerin kıymetini bilmek gerekir. Sorunların ve beklentilerin tümünün toplumsal sağduyu ve kararlılıkla aşılacağı gerçeğinden hareket edilirse, karşılıklı hoşgörü ve yardımlaşma ön planda tutulursa çözüme kavuşulacağına inanıyorum. Battalgazi Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda engellilerimizi de düşünerek yapıyoruz” dedi.

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