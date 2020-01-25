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İki Gazi’nin buluşması onuruna koştular

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla “Atatürk Yol Koşusu” düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla “Atatürk Yol Koşusu” düzenlendi. Genel kategori de Büyükşehir Belediyesi sporcuları ilk beşe girdi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, geleneksel hale gelen, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazi şehre teşrif etmesinin 87’nci yılı dolayısıyla “Atatürk Yol Koşusu” düzenlendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı koşuda 200 sporcu ter döktü. Gaziantep Anadolu Lisesi önünden başlayan koşu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Koşuda, Genel kategoride Büyükşehir Belediyesi sporcuları Erdem Kaçar birinci olurken Recep Aslan ikinci, Ali Hüseyin Badem üçüncü, Erkan Ateşoğlu dördüncü, Salman Adiman ise beşinci oldu. 12 yaşındaki Büyükşehir Belediyesi sporcusu Muhammet Merk Bakar, kendi yaş katagorisinde birinci geldi. 3 yıldır sporla uğraşan Bakar, böyle yarışlar düzenlediği ve sporculara sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu il temsilcisi yardımcısı Memik Vurucu ise koşunun geleneksel bir hal aldığını dile getirerek şunları söyledi: “Her yıl yapılan bu yarışı en çok kazananda benim. 12 yıl üst üste geçmişte ben kazandım. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün katkısıyla gerçekleştirdik. Büyükşehire spora verdiği katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.”
Kategori sonuçları belirlendi
Atatürk Yol Koşusu erkeklerde; Masterlar kategorisinde; Ramazan Bozkurt birinci olurken, Mehmet Adil Alan ikinci, Mehmet Afşin üçüncü oldu. Büyük erkeklerde kategorisindeyse; Büyükşehir Belediye sporcuları Feyzi Erdem Kaçar birinci, Recep Aslan ikinci oldu, Gençlik Spor sporcusu Soner Öğüt üçüncü geldi. Genç (A) kategorisinde de Büyükşehir Belediyesi damgasını vurdu. Büyükşehir Belediyesi sporcuları Ali Hüseyin Badem koşuyu birinci , Erkan Ateşoğlu ikinci, Salman Adiman üçüncü bitirdi. Genç (B) kategorisinde; Tayfun Gönültaş birinci, Mahmut Yıldırım ile Yusuf Yıldırım ise ikinci ve üçüncü oldu. 2006 yaş kategorisinde; Emrah Vurucu birinci, Efe Toprak ikinci, İsmail Demir üçüncü, 2007 yaş kategorisinde; Muhammet Mert Bakar birinci, Muhammed Nur Yusuf Ormanli ikinci, Adem Uzdili üçüncü, Küçük 2008 yaş kategorisindeyse; İbrahim Halil Karayılan birinci, Yasin Yıldırım ikinci, Mehmet Ali Demir üçüncü, Küçük 2009 kategorisindeyse; Muhammed Arda Tekbaş birinci, Muhammet Enes Büyük ikinci, Metehan Ayaz üçüncü oldu. Atatürk Yol Koşusu ödül töreninde, kadınlarda; 2009 kategorisinde; Ayşenur Demir birinci, Gamze Yıldırım ikinci, Zehra Vurucu üçüncü oldu. 2008 kategorisinde; Rabia Özbey birincilik kürsüsüne çıktı. Özbey’i, Gülcan Bayram, Zehra Yılmaz izledi. 2007 kategorisinde, Eda Tinkçi birinci, Rojda Turan ikinci, Özge Pınar üçüncü sıraya oturdu. 2006 kategorisinde Gülbahar Erdoğan birinci sırayı aldı. Erdoğan’ı, Pınar Ayhan, Hanım Polat takip etti. Genç (B) Kızlar Kategorisi’nde ise Rahime Vural birinci olurken Merve Demirsoy ikinci, Leyla Yavuzkurt üçüncü sırada bulundu.
Dereceye giren sporculara Spor il Müdürü Nurettin Özdilek ödüllerini verdi.

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