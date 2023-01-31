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İki genç kızın öldüğü kazada, araç sürücüsü tutuklandı

31.01.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Pazar gecesi saat 01.20 de iki genç kızın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında sürücü Mustafa B., taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.

Olay, 29 Ocak gecesi saat 01.20 de Marmaris Azmak Deresi kenarında Mustafa B.’nin direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle dereye uçması sonucu, aracın arka koltuğunda oturan nişanlısı 27 yaşındaki Öykü Kasımoğlu ve 23 yaşındaki Ceren Ceylan’ın hayatını kaybetmesi ve ön koltukta oturan S.C.’nin hafif yaralanması şeklinde meydana gelmişti.
Kaza gecesi ilçedeki özel bir hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Mustafa B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Talihsiz genç kızların cenazeleri ise toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza gecesi 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa B., daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve aynı suçu işlediği için de ayrı ceza yazıldığı öğrenildi.
Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan tutuklanan Mustafa B., cezaevine gönderildi.

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