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İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 kişi silahla vurularak yaralandı

21.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma neticesinde 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 kişi silahla vurularak yaralandı

Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla bir kişiyi vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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