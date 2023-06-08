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İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

08.06.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, il merkezi Üçtutlar Mahallesi Binevler 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile sokağa gelen Sıddık K.(24), Bilal Ş. ve Furkan D. ile Hıdır K. ve İrfan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grup birbirine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Sıddık K. bacaklarından vurularak yaralandı. Yaralı Hıdır K., Bilal Ş. tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralıyı hastaneye götüren Bilal Ş. idaresindeki otomobil ise olayda kullanılan tabanca ile Karafakioğlu 2. Sokak’ta park halinde yakalandı. Olaya karışan Hıdır K. ve İrfan B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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