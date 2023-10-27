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İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

27.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden Fatma Arslan, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ikamet eden babası Mehmet Erkan’ın İstiklal Caddesi üzerindeki apartmanda yalnız yaşadığını ve 2 gündür haber alamadığını polise bildirdi. Bunun üzerine İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese giderek kapı çilingirle açılmak suretiyle eve girdi. Polis ekipleri, evde 75 yaşındaki Mehmet Erkan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda Erkan’ın kalp yetmezliğine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi. 75 yaşındaki Mehmet Erkan’da solunum yetmezliği ve kalp rahatsızlığı olduğu, 4 gün öncede ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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