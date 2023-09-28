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İki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandı

28.09.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta iki hafta önce faaliyete başlayan madeni yağ dükkanında yangın çıktı.

İki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandı

Alevler bitişik iki dükkanı da sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren madeni yağ dükkanında çıktı. Bir anda büyüyen alevler bitişik iki dükkanı da sardı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken iş yerindeki yağ dolu tenekeler ile birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.
İş yerindeki malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Abdullah Aydınlık, “Dükkanı açalı iki hafta oldu. İş yerimizde araba yağlarının değişimini yapıyorduk. Dükkanı akşam saatlerinde kapattık 10 dakika sonra haber geldi, ‘dükkanınız yanıyor’ diye. Çıkış nedenini bilmiyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmadı” dedi.

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