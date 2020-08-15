YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak

İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Daha önce 20 kilometrelik kısmı tamamlanan ve Acıpayam’ın Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak’ın Söğüt Mahallesini birbirine bağlayan yolda asfalt çalışmaları başladı.

Daha önce 20 kilometrelik kısmı tamamlanan ve Acıpayam’ın Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak’ın Söğüt Mahallesini birbirine bağlayan yolda asfalt çalışmaları başladı. Konforlu ve modern bir hale gelecek yol ile Acıpayam-Çardak arası 10 kilometre daha kısaltılıyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı daha önce 20 kilometrelik kısmını yaptığı Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak ilçesinin Söğüt Mahallesi hattında, kalan 10 kilometrelik güzergahta asfalt çalışması başlattı. 8 metre genişliğinde yapılan yol özellikle bölge halkı için ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. Acıpayamlılar ve Çardaklılar, Denizli merkezden geçmek yerine artık Yeşilyuva-Söğüt güzergahını daha rahat ve konforlu bir şekilde kullanabilecek. Bu şekilde zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak yol iki ilçe arasını 10 kilometre daha kısaltacak.
"Biz hizmet etmek için varız"
Hemşehrilerinin daha rahat, konforlu ve güvenli seyahat etmesi için ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Biz hizmet etmek için varız. Denizlimizin 19 ilçesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, şehrimizde eserler bırakmaya devam ediyoruz. Çardak ve Acıpayam ilçelerimiz için çok önemli olan Yeşilyuva-Söğüt yolunun kalan kısmında asfaltlama çalışmasına başladık. İnşallah kısa zamanda bitireceğiz. Allah’ım güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Yeter ki sağlık, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:04
Yatsı
21:28

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.