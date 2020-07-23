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İki ilçe protokolü veda yemeğinde buluştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu için düzenlenen veda yemeğine Dumlupınar ve Altıntaş ilçe protokolü katıldı.Belediye sarayında düzenlenen yemekte, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Bayburt ili Aydıntepe ilçesine tayin olan, Altıntaş Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu için düzenlenen veda yemeğine katıldık.

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu için düzenlenen veda yemeğine Dumlupınar ve Altıntaş ilçe protokolü katıldı.
Belediye sarayında düzenlenen yemekte, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Bayburt ili Aydıntepe ilçesine tayin olan, Altıntaş Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu için düzenlenen veda yemeğine katıldık. Belediyemize veda ziyaretinde bulundular. İlçemize yaptıkları katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerinde başarılar temenni ediyoruz" diye konuştu.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Altıntaş Kaymakamımız ve aynı zamanda ilçemizde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Mustafa Sait Arcaklıoğlu için düzenlenen veda yemeğine katılarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettik.Yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.
Kaymakam Arcaklıoğlu, yemeğe katılan herkeze teşekkür ederek, ’’Vatanın her köşesi bizim için hizmet yeridir. Haklarınızı helal edin. Ben helal ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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