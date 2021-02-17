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İki işyerine kumar baskını

17.02.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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İki işyerine kumar baskını

Malatya’da, iki ayrı iş yerinde kumar oynayanlara baskın düzenlendi.

Malatya’da, iki ayrı iş yerinde kumar oynayanlara baskın düzenlendi. Operasyonda kumar oynayanlara Covid-19 tedbirleri kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Cezmi Kartay Caddesinde polis tarafından yapılan denetimde, bir işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği görüldü. İşyerinin lobi kısmında ve 1. katlarında bulunan odalarında oyun masaları kurulmuş olduğu, masalarda iskambil kâğıtları ve okey takımlarının olduğu, işyerinin amaç dışı kullanıldığı, sosyal mesafe kurallarına uymayarak oyun oynadıkları tespit edildi. 28 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıklarından idari yaptırım tebliği yapıldı. Ayrıca işyerinin ruhsatsız olması ile alakalı gerekli tutanak tanzim edildi.
Bu arada, Büyük Hüseyinbey Mahallesinde bir işyerinde, kumar oynayan 5 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 200 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci Ş. D. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca şahıslar hakkında Covid-19 tedbirleri kapsamında idari yaptırım uygulandı.

İki işyerine kumar baskını

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