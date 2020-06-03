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İki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 03.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

İki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Akkayrak köyü istikametinden Yeşilköy köy istikametine doğru seyir halinde olan Rıfat A.(59) yönetimindeki 17 AKK 507 plakalı kamyon, karşı istikametinden gelen Hasan Hüseyin G.(59) yönetimindeki 17 YD 787 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Merkez
Boğaz Eczanesi
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Ayvacik
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Bayramic
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