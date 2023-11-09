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İki kardeş abladan alınan ilikle iyileşti, şimdi sıra en küçük kardeşte

09.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Akdeniz anemisi hastalığının en ağır seyreden türü olan "talasemi majör" teşhisi konulan Batmanlı üç kardeşten ikisi, İzmir'de ablalarından yapılan kemik iliği nakli sayesinde hayata tutundu.

Aynı hastalıkla mücadele eden ve ablayla kan örneği uyumlu çıkmadığı için bu operasyona dahil edilemeyen ailenin en küçüğü 3 yaşındaki Emir'e ise TÜRKÖK tarafından bulunan kemik iliği önümüzdeki günlerde nakledilecek.

Batman'da yaşayan Salih ve Ayşe Oğuz çiftinin 7 çocuğundan, 11 yaşındaki Muhammet'e, 6 yaşındaki Berat'a ve 3 yaşındaki Emir'e doğumlarının ardından talasemi majör (kansızlık hastalığı) teşhisi konuldu.

Düzenli kan nakli yapılan ancak sağlık sorunları artan kardeşler bir süre Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördü. Sağlık durumları kötüleşen Muhammet ve Berat'ın kemik iliği nakliyle sağlıklarına kavuşması için yakınlarından örnek alındı. 17 yaşındaki abla Zeynep Oğuz'un kemik iliğinin kardeşleriyle tam uyumlu olduğu belirlenince nakil için aile bu kez İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine başvurdu.

Abladan alınan kemik iliği örnekleri 6 ay arayla gerçekleştirilen ameliyatla iki kardeşine nakledildi.

İki kardeş abladan alınan ilikle sağlıklarına kavuşurken, küçük Emir'e ise müjdeli haber Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinden (TÜRKÖK) geldi.

TÜRKÖK aracılığıyla bulunan ilik, önümüzdeki günlerde tıpkı ablaları gibi Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Emir Oğuz'a nakledilecek.

Kardeşler, kirası İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından karşılanan Bornova'daki evde yaşamlarını sürdürüyor.

"KEŞKE BİR KARDEŞİME DAHA UYSAYDI"

Abla Zeynep Oğuz, AA muhabirine, ailece çok zor günler geçirdiklerini, bu süreçte kardeşlerini kaybetme korkusu yaşadığını söyledi.

Kemik iliğinin kardeşleriyle tam uyumlu olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Oğuz, "Yeter ki kardeşlerim mutlu olsun, başka bir şey istemiyorum, çünkü onlara hayatımı adadım. İki kardeşimle kemik iliklerimiz uydu, keşke Emir'e de uysaydı. Kardeşlerimin sağlık durumları iyi, çok mutluyuz şimdi Emir'in ameliyatını bekliyoruz." diye konuştu.

Annesinin Batman'daki diğer kardeşleriyle kaldığını belirten Oğuz, İzmir'de ise babasının kendilerine eşlik ettiğini dile getirdi.

Kardeşlerinin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Oğuz, "İzmir'de kardeşlerime bakarak zaman geçiriyorum. Hastaneye gidiyorum, yanlarında refakatçı olarak kalıyorum. Onlar da beni çok seviyor. Sürekli bana 'iyi ki varsın abla' diyorlar. Onlar yeter ki sağlıklarına kavuşsunlar ve biz sağ salim memleketimize dönelim başka bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğuz, kardeşlerinin nakil süreci nedeniyle eğitim hayatını açık lisede sürdürmek zorunda kaldığını anlattı.

Herkesi ilik nakli bağışı konusunda duyarlı olmaya çağıran Zeynep Oğuz, "İlik nakli konusunda hiç korkmasınlar. Güzel bir şey, uyutulup uyanıyorsun zaten bir şey hatırlamıyorsun. Kardeşlerime ilik verdim bir günde toparladım. Herkes ilik bağışında bulunsun ve hayat kurtarsın. Bundan güzel başka bir şey yok. İyi ki de yapmışım ve onların hayatını kurtarmışım. Her sabah onları sağlıklı görüyorum, çok mutluyum." dedi.

"İYİ Kİ BÖYLE ABLAMIZ VAR"

Ablasından yapılan kemik iliği nakli sayesinde sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Muhammet Oğuz da kardeşiyle artık yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Zor günler geçirdiklerini anlatan Muhammet Oğuz, "Ablam bana ve kardeşime hayat verdi. Onunla gurur duyuyoruz. İyi ki böyle bir ablamız var." diye konuştu.

Baba Salih Oğuz da kızının kardeşlerini sağlığına kavuşturmak için bir an bile düşünmeden nakil ameliyatına onay verdiğini anlattı.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkan Serhat Aytan ise kanser ve organ nakli tedavisi süren çocuklara ve ailelerine destek verdiklerini dile getirdi.

Kemik iliği naklinin önemine değinen Aytan, "Son dakikada kemik iliği donörü olmaktan vazgeçenler var. Ya donör olmayın, olduysanız da sonuna kadar devamını getirin. Tam her şey yoluna girdi denirken donör vazgeçiyor. Bu durum aileleri çok üzüyor." diye konuştu.

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İzmir Batman abla kardeş

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