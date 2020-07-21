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İki kardeş Oltu’da parfüm mağazası açtı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.07.2020 18:18 | Son Güncelleme

Oltu’da İnşaat Mühendisi ve Avukat iki kardeş ilçe merkezinde bulunan alışveriş merkezinde parfüm mağazası açtı.

İki kardeş Oltu’da parfüm mağazası açtı

Oltu’da İnşaat Mühendisi ve Avukat iki kardeş ilçe merkezinde bulunan alışveriş merkezinde parfüm mağazası açtı. Avukat Kübra ve İnşaat Mühendisi Mücahit Demir kardeşlerin Yaşampark AVM’deki mağazalarının açılışına Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsüm Toprak’ın yanı sıra kalabalık bir esnaf topluluğu katıldı.
Amaçlarının ilçede hissedilen bir eksikliği gidermek olduğunu aktaran Demir kardeşler, “Her yaş grubundan Oltulu’ya hitap edecek bir işyeri açmak istedik. İlçe halkımızın bütçesine uygun, kaliteli ürünlerimizle hizmet vermek istiyoruz. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” dediler.
Bu arada parfüm mağazasının açılış kurdelasını genç girişimcilerin amcası Cihat Demir ile birlikte kesen Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsüm Toprak ise, her iki kardeşe hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

İki kardeş Oltu’da parfüm mağazası açtı

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