YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

26.09.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 78 ABE 934 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.B’ye (53) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.A. ile yaya T.B. yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün ve yayanın yerde sürüklendiği yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeliMarmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Viranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıViranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
El frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attıEl frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:46
İkindi
16:08
Akşam
18:49
Yatsı
20:09

Karabük Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Salı

Canözü eczanesi
Merkez
Tuğba eczanesi
Eflani
Eskipazar eczanesi
Eskipazar
Tuncer eczanesi
Safranbolu
Yenice eczanesi
Yenice
Pinar eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.