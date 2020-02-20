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İki kıyı belediyeleri ortak çalışacak

İZMİR HABERLERİ  | 20.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Selanik’te sürdürdüğü ortak proje ve iş birliği görüşmeleri kapsamında, Panorama Belediye Başkanı Kartezidis İgnatios’u ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Selanik’te sürdürdüğü ortak proje ve iş birliği görüşmeleri kapsamında, Panorama Belediye Başkanı Kartezidis İgnatios’u ziyaret etti. Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı da olan Abdül Batur, İgnatios ile sadece belediyeler düzeyinde değil, belediyeleri bir araya getiren birlikler arası ortak çalışma kararı aldı.
Tekirdağ’dan Antalya’ya 104 belediyenin üye olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Orta Makedonya Belediyeler Birliği Başkanı ve Panorama Belediye Başkanı Kartezidis Ignatios ile Selanik’te bir araya geldi. Buluşmada ortak çalışma kararı çıktı.
İki belediyenin ve iki birliğin iş birliği yapması konusunda çok istekli olduklarını ifade eden 38 belediyeden oluşan birliğin başkanı Ignatios, “Birlikte çok güzel projeleri hayata geçirebiliriz. Buna hazırız ve istekliyiz. Aramızda ciddi bağlar var. Bu güçlü bağlar bizi birbirimize bağlıyor. Benim dedelerim Trabzon’un bir köyünden buraya gelmişler. Selanik ile İzmir arasında feribot seferinin başlamasını çok istiyor ve önemsiyoruz" dedi.

"AB projelerine başvurup fonlardan yararlanabiliriz"
Avrupa Birliği destek fonlarından yararlanarak iki ülke arasında önemli projeler yapılabileceğine dikkat çeken Ignatios, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yunanistan’da 334 belediye var. Sadece 6 tanesi AB Belediyeler Birliği üyesi. Bunlardan biri de 22 yıldır başında olduğum Panorama Belediyesi. Şu anda AB Belediyeler Birliği Başkanı Yunanlı ve benim iyi dostum. Bu ilişkilerimizle hem iki belediye olarak hem de birlikler olarak AB projelerine başvurup fonlardan yararlanabiliriz" şeklinde konuştu.
Ege’nin karşılıklı iki kıyısında olan Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte daha çok proje üretmesi ve iş birliği yapması gerektiğini dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu coğrafyada birbiriyle karşılıklı duran iki kıyıyız; sizin bize olduğu gibi bizim yüzümüz de size dönük. Biz de ilişkilerin geliştirilmesi ve daha da ileriye götürülmesi için hazırız. Kültür, sanat, çevre, deniz kirliliğinin önlenmesi ve daha pek çok konuda belediye birlikleri olarak ortak çalışma yapabiliriz. Selanik İzmir arasındaki feribot seferlerinin başlamasını biz de istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen her desteği veriyoruz" diye konuştu.

Bürokrasi köprüsü
Abdül Batur ve Kartezidis Ignatios görüşmesinden çıkan iş birliği kararı için belediye başkanları ilk talimatı verdi. Konak Belediyesi ve Panorama Belediyesinin birlikte yürüteceği projeler ile ilgili iki belediyede bürokrasi köprüsü kurulması kararlaştırıldı. Özellikle kültür, sanat ve kentlerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri içeren projeler üzerinde çalışılacağı, iki belediye arasında iletişim ve bürokrasi altyapısını sağlamak üzere görevlendirilen ekiplerin sürekli iletişim halinde olacağı kaydedildi.

Açılışa davet
Konak Belediyesi tarafından Atilla Mahallesi’nde yapımı süren Mübadele Parkı ile ilgili Panorama Belediye Başkanı Ignatios’a bilgi veren Batur, parkın içinde her iki yakanın da insanlarını temsil edecek bir anıtın yer alacağını söyledi. Batur, temmuz ayı sonunda bitmesi planlanan parkın açılışına Başkan Ignatios’u davet etti. Park fikrinin hayata geçirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Ignatios, “Mutlaka geleceğim. Hatta park için Grebene’den de toprak getireceğim” dedi.

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