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İki kolunu kaybetti! Hala acı içinde annesinden elini tutmasını istiyor

27.04.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Carolina'dan 38 yaşındaki Kyleen Waltman, evine yürürken üç köpek ona öldüresiye saldırdı. Ciddi şekilde yaralanan kadın, her iki kolunu omuzlarına kadar kaybetti ve hala bağırsaklarını ve bacaklarından birini kaybetme ihtimali var. Tedavisi devam eden talihsiz kadın kendini toparlamaya başlasa da, kolunu kaybettiğinin bilince değil gibi görünüyor çünkü annesinden sık sık ellerini tutmasını istiyor.

İki kolunu kaybetti! Hala acı içinde annesinden elini tutmasını istiyor

Kyleen Waltman, vücudundaki et parçalarını koparan üç canavar köpeğin saldırısına uğradığında evine yürüyordu. Neredeyse ölümüne parçalandı bu olayın ardından her iki kolunu da kaybeden anne, kollarını kaybetmesine rağmen, trajik bir şekilde annesinden elini tutmasını istemeye devam ediyor.

''FARKINDA DEĞİL''

köpekpekeke

Durumuyla ilgili bir güncellemede, kız kardeşi Amy "İyi durumda ancak zaman zaman kollarını kaybettiği gerçeğini kavradığını düşünmüyoruz çünkü annemden elini tutmasını istiyor. Annem "Ben buradayım" dediğinde Kyleen "Tamam" diye yanıtlıyor." dedi. Onu böyle görmenin çok üzücü olduğunu söyleyen Amy, Kyleen’in birkaç başka ameliyat daha olması gerektiğini belirtti.

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MASRAFLAR İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR

Bağırsağının da bir kısmını kaybeden kadın hala bir bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kardeşi, şimdi vücudunu kan basıncını ve nefesini kontrol etmek için eğitmek üzerine çalıştıklarını söyledi. Kyleen’in vücudu hayati hiçbir fonksiyonu kontrol etmek istemediğinden yaşam desteği almak zorundaydı. Kız kardeşi, şimdiye kadar 170.000 pounddan fazla tutan tıbbi faturaların ödenmesine yardımcı olmak için bir bağış sayfası kurdu.

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KÖPEKLERİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştiren hayvanlar polis tarafından hastaneye kaldırıldı ve ötenazi yapıldı. Köpeklerin sahibi bir insana saldıran ve yaralayan tehlikeli bir hayvana sahip olmak, kuduz kontrolü ihlali ve tasmasız bir şekilde mülklerde bakılmasına izin verilmeyen tehlikeli bir hayvan bakmaktan suçlu bulundu ve tutuklandı. Gerçekleşen duruşmada 15.000 dolarlık bir kefalet senedi istendi ve serbest bırakıldı. Bir sonraki mahkeme duruşması 6 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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