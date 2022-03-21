Dehşet anları kamerada! Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları kurtardı

Kolombiya'nın Cucuta şehrinde pitbull cinsi köpek sahibi Daniela’ya saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kadın can havliyle kendisini sürünerek asansöre ulaştırmayı başardı. Apartmanın bahçesine inmeye çalıştığı anlarda Daniela’nın peşinden köpeği de asansöre binerek saldırısına devam etti. Saldırının asansör kamerasına yansımasından sonra görüntüler bir anda popüler oldu.

KOMŞULARININ YARDIMIYLA KURTULDU

Daniela’nın köpeğinden kurtulmak için gösterdiği çaba asansörün içinde komşuları yardım edene kadar devam etti. Yerl kaynakların haberlerine göre saldırı sonrasında Daniela apar topar hastaneye kaldırıldı. Daniela'nın götürüldüğü hastane tarafından yapılan açıklamada "Sağ elinin iki parmağında kırık, solunda bir falanks var. Halen hastanede ve tıbbi bir prosedür için başka bir kliniğe transfer edilmeyi bekliyor" ifadelerine yer verildi.



