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Dehşet anları kamerada! Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları kurtardı

21.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Daniela isimli bir kadın pitbull cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise asansörün kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Daniela’nın yardımına ise komşuları yetişti.

Kolombiya'nın Cucuta şehrinde pitbull cinsi köpek sahibi Daniela’ya saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kadın can havliyle kendisini sürünerek asansöre ulaştırmayı başardı. Apartmanın bahçesine inmeye çalıştığı anlarda Daniela’nın peşinden köpeği de asansöre binerek saldırısına devam etti. Saldırının asansör kamerasına yansımasından sonra görüntüler bir anda popüler oldu.

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KOMŞULARININ YARDIMIYLA KURTULDU

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Daniela’nın köpeğinden kurtulmak için gösterdiği çaba asansörün içinde komşuları yardım edene kadar devam etti. Yerl kaynakların haberlerine göre saldırı sonrasında Daniela apar topar hastaneye kaldırıldı. Daniela'nın götürüldüğü hastane tarafından yapılan açıklamada "Sağ elinin iki parmağında kırık, solunda bir falanks var. Halen hastanede ve tıbbi bir prosedür için başka bir kliniğe transfer edilmeyi bekliyor" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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