Artık saklanmıyor! Köpekler tarafından 800 defa ısırılan genç kadın, yüzünü ortaya çıkardı

Jacqueline Durand, Noel'den iki gün önce Dallas, Teksas'ın bir banliyösü olan Coppell'de Dr. Justin ve Ashley Bishop için köpek bakıcılığı yaparken çiftin köpekleri tarafından ölümcül şekilde yaralandı.

Dallas'taki Teksas Üniversitesi'nde öğrenci olan Durand eve geldiğinde Lucy adında bir Alman Shepard karışımı ve Bender adında bir Pitbull karışımı olan iki kurtarma köpeği kendi hallerinde dolaşıyorlardı. Ancak eve girer girmez, Durand’ın üzerine atlayıp onu sıkıştırdılar ve saldırdılar.

Çiftin evinde güvenlik alarmı olduğundan ve saldırı esnasında kapı açık kaldığından, komşuları durumu fark edip yardım çağırabildi. Durand, polisler sonunda güç bela eve girip onu kurtarabildiğinde çıplak bir şekilde karnının üzerinde yatarken bulundu.

'TENİMİN YÜZÜMDEN SARKTIĞINI HİSSETTİM'

Jacqueline "Tenimin yüzümden sarktığını hissettiğimde öleceğimi sandım." dedi.

Köpekler onu 'feci şekilde' hırpalamışlardı. İki kulağını, burnunu, dudaklarını ve yüzünün gözlerinin altında kalan kısmının çoğunu koparmışlardı.

Biri 3 yaşında olan üç çocuklu köpek sahipleri, köpeklerinin hiçbir zaman hırçın olmadığını iddia ederek, memurlara kendileriyle 'sıfır' sorunları olduğunu söyledi.

Ancak, ön kapılarındaki bir tabelada "Çılgın köpekler. Lütfen kapıyı tıklamayın ya da zili çalmayın. Arayın ya da mesaj atın." yazılıydı.

Durand'ın avukatı Chip Brooker, "Kapıdaki uyarı, çiftin bu köpeklerin her ikisinin de kapıya gelen insanlara saldırgan davrandığını bildiğini gösteriyor." dedi. Genç kız ile temas kurmadıkları bildirilen çift, saldırıdan dolayı oldukça üzgün olduklarını söyledi.

Genç kadın 60 gün hastanede tedavi edildi. Ayrıca ağzını bir seferde 1 mm uzatmayı öğrenmek de dahil olmak üzere aylarca süren terapiden geçmek zorunda kaldı.

'KORKMUYORUM'

Durand, kurban değil örnek olarak görülebilmesi için öne çıkıp yaralarını göstermeye karar verdiğini söyledi. "Bunu ben istememişim gibi hissediyorum. Bu yüzden artık kim olduğumu göstermenin zamanının geldiğini düşünüyorum ve bundan korkmuyorum.Köpek sahiplerinin hayvanlarını tanımasını ve bakıcılarıyla nasıl oldukları hakkında iletişim kurabilmelerini istiyorum." diye konuştu.

Dava, çifti, köpekleri kontrol edememek, emniyete almamak, onları eğitmemek ve 'davetlilerine güvenli bir ortam sağlayamamakla' suçladı. Durand, bir jüri duruşması ve 1 milyon dolardan fazla tazminat istiyor.

HAYVANLARLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Genç kadın, muhtemelen bir köpek eğitmeni olarak hayvanlarla çalışmaya devam etmeyi umduğunu, ancak yine de ek ameliyatlarla karşı karşıya olduğunu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Ayrıca yanında üç yıllık erkek arkadaşı, kanserden yeni kurtulan 24 yaşındaki Nathan var. Genç adam, "O zamanlar bana gösterdiği sevgi ve ilgiyi aynı düzeyde gösterme fırsatına sahip olduğum için çok minnettarım. Onun yanında olabildiğim için mutluyum." diye konuştu.



