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İki komşu mahalleye 8 bin 500 ton asfalt

ANTALYA HABERLERİ  | 23.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, komşu olan Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş mahallelerinin bulunduğu bölgedeki sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Kepez Belediyesi, komşu olan Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş mahallelerinin bulunduğu bölgedeki sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor. Varsak Karşıyaka Mahallesinin ara yolları da sıcak asfaltla buluşturuldu.
Geçtiğimiz yıl alınan meclis kararıyla 50 bine yaklaşan nüfusu ve 2 bin hektarlık alanıyla ilçenin en büyük yerleşim yeri olan Varsak Karşıyaka Mahallesi, üç mahalleye bölünmüştü. Kepez Belediyesi, Varsak Karşıyaka, Aktoprak ve Aydoğmuş mahallelerinden oluşan bölgede son 11 yılda 74 kilometre uzunluğunda 90 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmişti. Fen İşleri Müdürlüğü, geniş bir alanda site tarzı yapılaşmanın yoğun olduğu bölgedeki asfalt çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Bulvarlar ve ana caddelerinden sonra üç mahallenin sokakları da sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Kepezlilere konforlu yollar
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydoğmuş Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde başlattığı sıcak asfalt yapımını tamamladı. Mahallede, 4 km uzunluğundaki yola 6 bin ton sıcak asfalt serildi. Ekipler, Aydoğmuş Mahallesi’nin ardından bölgedeki asfalt çalışmasını Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda caddeleri sıcak asfaltla kaplanan mahallenin sokaklarının kullanım ömrünü tamamlayan asfaltı da yenileniyor. Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde, 1500 metre uzunluğunda, 2 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması yapılacak. Mahalledeki asfalt çalışmasının bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plan ve program dahilinde bölgedeki asfalt, yol yapım çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

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