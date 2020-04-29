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İki köyde karantina süresi uzatıldı

SİVAS HABERLERİ  | 29.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Sivas’ta izolasyonun tam anlamı ile sağlanamadığı iki köyde karantina süresi uzatırken izolasyonun sağlandığı bir köyde ise karantina sona erdirildi.Sivas Valiliği Pandemi Kurulundan yapılan açıklamada, izolasyonun tam olarak sağlanamadığı Gölova ilçesine bağlı Boğazköy’de karantina uygulamasının 5 Mayıs 2020, Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvak Köyündeki karantina uygulamasının ise 8 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sivas’ta izolasyonun tam anlamı ile sağlanamadığı iki köyde karantina süresi uzatırken izolasyonun sağlandığı bir köyde ise karantina sona erdirildi.
Sivas Valiliği Pandemi Kurulundan yapılan açıklamada, izolasyonun tam olarak sağlanamadığı Gölova ilçesine bağlı Boğazköy’de karantina uygulamasının 5 Mayıs 2020, Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvak Köyündeki karantina uygulamasının ise 8 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Ayrıca izolasyonun sağlandığı Suşehri ilçesine bağlı Akşar Köyünde ise karantina uygulamasının sona erdirildiği belirtildi.

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