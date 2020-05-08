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İki kurum arasında hafızlık projesi protokolü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında ’Okul-Kur’an Kursu’ işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi protokolü imzalandı.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda ’Okul Kur’an Kursu İş Birliği’ne dayalı örgün eğitimle birlikte Hafızlık projesi protokolünü imzaladılar.Yetkililer, ”Bu protokole göre İl Müftülüğü, proje kapsamında bulunan okullarda gerçekleştirilecek faaliyetlerde iş birliği yaparak gerekli desteği sağlayacak.

İki kurum arasında hafızlık projesi protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında ’Okul-Kur’an Kursu’ işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda ’Okul Kur’an Kursu İş Birliği’ne dayalı örgün eğitimle birlikte Hafızlık projesi protokolünü imzaladılar.
Yetkililer, ”Bu protokole göre İl Müftülüğü, proje kapsamında bulunan okullarda gerçekleştirilecek faaliyetlerde iş birliği yaparak gerekli desteği sağlayacak. Öğrencilerin hafızlık sürecinde talep olması halinde, Kur’an kurslarında yatılı olarak eğitim görmelerine imkan sağlanacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise proje kapsamında okul müdürlükleri aracılığıyla öğrenci ve velilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapacak” ifadelerine yer verdiler.

İki kurum arasında hafızlık projesi protokolü

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