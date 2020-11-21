İki kurum arasındaki iletişim güçleniyor

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesindeki çalışmaları özetleyerek: “Türkiye’yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilecek en temel unsurun, eğitilmiş insan olduğu bilinci ile ülkemizi dünyada söz sahibi yapacak nesiller yetiştirme çabasındayız. Çağdaş, dinamik ve uluslararası düzeyde eğitim almış, düşünen, araştıran ve küresel dünyada söz sahibi mezunlar yetiştirmek, topluma ve iş dünyasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmayı hedef edindik. Bu hedefe doğru da emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Çomaklı, üniversitelerle belediyelerin ortaklaşa çalışmalar yaparak ülke insanına destekçi ve yol gösterici olmaları gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesinin iç ve dış paydaşlarla iletişimini güçlendirdiğini belirten Rektör Çomaklı, Erzurum’un güzide ilçelerinden olan Pasinler ile bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugün üniversite sıralarında oturan öğrencilerin geleceğin bilim siyaset, devlet ve iş insanları olduğunu belirten Pasinler Belediye Başkanı Dölekli, bilimsel çalışmaların merkezini üniversitelerin oluşturduğunu ifade ederek Atatürk Üniversitesinin bilim dünyasına büyük hizmetler sunduğunu belirtti. Başkan Dölekli: “Üniversitelerin sorumlulukları arasında bilgiyi üretme, ülke sorunlarına çözüm arama ve gençlere yön verme vardır. 63 yıllık köklü geçmişiyle Atatürk Üniversitesi de bu misyonu başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Ülke kalkınmasına destek veren Atatürk Üniversitesinin tüm çalışanlarına Rektör Ömer Çomaklı nezdinde teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu.

