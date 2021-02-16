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iki mahalledeki karantina sona erdi

16.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Büyükkoç ve Küçükkoç Mahalleleri için alınan karantina kararı sona erdi.Ordu Valisi Tuncay Sonel Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı sonucu Ordu Valiliği yazılı bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada, “Hıfzıssıhha Kanunu 27.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Büyükkoç ve Küçükkoç Mahalleleri için alınan karantina kararı sona erdi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı sonucu Ordu Valiliği yazılı bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada, “Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Kovid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Fatsa ilçesi Büyükkoç ve Küçükkoç Mahalleleri ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 07 Şubat 2021 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021-5 Nolu kararında, Ordu ili Fatsa ilçesi Büyükkoç ve Küçükkoç Mahalleleri için 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır. İlgili mahallelerde, salgının kontrol altına alınması nedeniyle, alınan karantina kararının 15 Şubat 2021 Pazartesi günü 00.00’dan itibaren sonlandırılmasına, izolasyonda olan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri boyunca izolasyonlarının devamına, kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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