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iki motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

İHA İHA
04.04.2024 12:25
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün kafa kafaya çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yaşandı. Kurye olarak çalışan Özcan S. (23) idaresindeki 34 HKF 390 plakalı motosiklet ile ters yönde seyreden kurye Tuncay E. (42) idaresindeki 67 ACY 598 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve sürücüler savruldu. Kazada Özcan S. yaralandı. İlk müdahalesi yapılan Özcan S. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ters yönde seyreden Tuncay E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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