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İki Oda Bir Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 13.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

İki Oda Bir Kısa, Evde Kısa Film Yarışmasının finalistleri belirlenirken, İzmir Sinema Ofisi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye’nin birçok farklı şehrinden 30 eser finale kaldı.Korona virüsü salgını sürecinde sinemaya olan ilgiyi artırmak adına düzenlenen kısa film yarışmasına Türkiye’nin birçok kentinden katılım oldu.

İki Oda Bir Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

İki Oda Bir Kısa, Evde Kısa Film Yarışmasının finalistleri belirlenirken, İzmir Sinema Ofisi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye’nin birçok farklı şehrinden 30 eser finale kaldı.
Korona virüsü salgını sürecinde sinemaya olan ilgiyi artırmak adına düzenlenen kısa film yarışmasına Türkiye’nin birçok kentinden katılım oldu. Mayıs ayı içerisinde başvuruların yapıldığı yarışmaya, pandemi sürecinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarında üretilmiş 186 film başvurdu.
Finale kalan 30 filmin, senarist Işıl Özgentürk, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, yönetmen Hilmi Etikan, sinema yazarı Vecdi Sayar ve İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı’dan oluşan jüri tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Yarışma eğitim sohbetleri ile renklendi
Yarışma başvuru tarihlerinde her akşam yapılan canlı yayınlar ile yönetmenlik, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği, sanat yönetmenliği, oyunculuk ve kurgu konularında eğitsel söyleşiler yapıldı. Toplam 27 canlı yayın ile 20.000’den fazla sinemasevere ulaşıldı, canlı yayınlarda merak ettikleri sorular cevaplandı.

Finalist filmler
İzmir Vakfı çatısı altında kurulan İzmir Sinema Ofisinin organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı, İZELMAN, Oktostore, Kiralık Kameracım, Gtech, Viewsonic, Wacom, Benq ve Lacie’nin katkıları ile gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları önümüzdeki hafta yapılacak canlı yayın ile ilan edilecek.

İki Oda Bir Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

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Sağlık Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
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