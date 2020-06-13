İki Oda Bir Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

İki Oda Bir Kısa, Evde Kısa Film Yarışmasının finalistleri belirlenirken, İzmir Sinema Ofisi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye’nin birçok farklı şehrinden 30 eser finale kaldı.

Korona virüsü salgını sürecinde sinemaya olan ilgiyi artırmak adına düzenlenen kısa film yarışmasına Türkiye’nin birçok kentinden katılım oldu. Mayıs ayı içerisinde başvuruların yapıldığı yarışmaya, pandemi sürecinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarında üretilmiş 186 film başvurdu.

Finale kalan 30 filmin, senarist Işıl Özgentürk, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, yönetmen Hilmi Etikan, sinema yazarı Vecdi Sayar ve İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı’dan oluşan jüri tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Yarışma eğitim sohbetleri ile renklendi

Yarışma başvuru tarihlerinde her akşam yapılan canlı yayınlar ile yönetmenlik, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği, sanat yönetmenliği, oyunculuk ve kurgu konularında eğitsel söyleşiler yapıldı. Toplam 27 canlı yayın ile 20.000’den fazla sinemasevere ulaşıldı, canlı yayınlarda merak ettikleri sorular cevaplandı.