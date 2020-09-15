YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Yunus Ede idaresindeki 02 ED 567 plakalı Fiat marka otomobil ile Mehmet Boztemir idaresindeki 02 FU 218 plakalı Dacia marka otomobil, Akpınar köyü içerisinde çarpıştı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Yunus Ede idaresindeki 02 ED 567 plakalı Fiat marka otomobil ile Mehmet Boztemir idaresindeki 02 FU 218 plakalı Dacia marka otomobil, Akpınar köyü içerisinde çarpıştı. Yaşanan kazada Dacia marka otomobilde yolcu olarak bulunan Dursun Nuhuz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:58
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Fidan Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Adıyaman’da trafik kazası: 2 Yaralı
Adıyaman’da trafik kazası: 2 Yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.