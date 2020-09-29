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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ramazan K., idaresindeki 02 AB 713 plakalı Opel marka otomobil ile Sait B., idaresindeki 33 N 1196 plakalı Hyundai marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 5.kilometrede çarpıştı.

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ramazan K., idaresindeki 02 AB 713 plakalı Opel marka otomobil ile Sait B., idaresindeki 33 N 1196 plakalı Hyundai marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 5.kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Fatma Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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