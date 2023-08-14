YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

14.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Bahattin P. idaresindeki 34 GNV 964 plakalı otomobil sürücüsü ile karşı yönden gelen Turan B. idaresindeki 46 AEU 517 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan sürücü Bahattin P. ile yolcu olarak bulunan Mehmet Y., Nurgül P., Merve P., Sena P. ve Berra P. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralıErzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:34
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazartesi

Öner eczanesi
Merkez
Mehmet yapıcı eczanesi
Merkez
Ergün eczanesi
Merkez
Nergiz eczanesi
Besni
Köseler eczanesi
Golbasi
Hacettepe eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.