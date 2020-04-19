YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.04.2020 20:51 | Son Güncelleme

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında Deregümü köyü kavşağında meydana geldi.

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Deregümü köyü kavşağında meydana geldi. M.H. yönetimindeki 32 HH 394 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen R.G.’nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Isparta Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:10
Öğle
13:02
İkindi
16:44
Akşam
19:44
Yatsı
21:05

Isparta Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Gök Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Sanayi Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.