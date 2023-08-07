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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

07.08.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Kaza gece saat 00.50 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre çarşı istikametine seyir halinde olan ve süratli olduğu iddia edilen Dursun E.’nin kullandığı 67 T 5053 plakalı Fiat marka ticari araç kavşaktan dönmek isteyen A.D. idaresindeki 67 ED 030 plakalı Fiat marka araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile A.D. idaresindeki araç yol kenarındaki refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri aralarında sürücülerin de bulunduğu her iki araçtaki toplam 10 yaralıyı ambulanslara alarak müdahalede bulundu.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Bu sırada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan yaralı olmadığını söyleyen Merve C. isimli genç kadın kazadan bir süre sonra vücudunda ağrı hissettiğini söyledi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Merve C.’ye müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 2 araç olay yerine gelen çekici vasıtası ile kaldırıldı. Kdz. Ereğli Belediyesine bağlı ekipler ise araçlardan yola fırlayan parçaları temizledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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