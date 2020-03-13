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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1’i ağır 4 kişi yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 21:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde seyir halinde olan Kemal K. idaresindeki 09 K 9175 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hatalı şeride geçen İbrahim S. kontrolündeki 09 SL 656 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı kazada, koltukların arasına sıkışan Tuğran Alp M. itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim S., Tuğran Alp M., Kemal K. ve Çağlar Ç.’yi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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