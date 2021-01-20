YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

20.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine gitmekte olan M.D.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine gitmekte olan M.D. idaresindeki 34 PP 6225 plakalı Fiat marka otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesi istikametinde gitmekte olan Ş.B. idaresindeki 54 AN 991 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almazken M.D. idaresindeki otomobilde bulunan D.K. ve Ş.B. idaresindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki T.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:14
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Gözde Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

YAZEM vites yükseltiyor

YAZEM vites yükseltiyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor"

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Polis ve Bekçilerden alkışlanacak hareket

Polis ve Bekçilerden alkışlanacak hareket

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.