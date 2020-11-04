YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Y.K.

Adıyaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Y.K. 02 ABD 747 plakalı Opel marka otomobil ile Ö.A., idaresindeki 02 NA 781 plakalı Toyota marka otomobil, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan E.F., ve S.T., isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:15
İkindi
15:07
Akşam
17:33
Yatsı
18:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Ankara Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Pınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı
Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.