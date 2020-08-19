İki otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde ani ‘U’ dönüşü yapmak isteyen otomobile arkadan hızla gelen başka bir araç çaptı. Yaşanan kazada ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adıyaman karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine giden H.Ş. (25) yönetimindeki 27 PG 053 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aniden ’U’ dönüşü yapan Ö.T.’nin (36) kullandığı 27 BC 546 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonucu, ticari araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. (45), E.F. (21) ve M.M.F. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

