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İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Dinar Çakıcı köyü- Denizli Çivril yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.M.T., idaresindeki 35 FE 272 plakalı otomobil B.A., yönetimindeki 32 FP 794 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller savrularak yol kenarında durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından bölgeye gelen ambulanslar tarafından yaralılar her iki araç sürücüsü ile Ü.Y., U.K., F.A. ve M.A., Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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