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İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü alkollü çıktı

07.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralanırken, sürücülerden biri 0.77 promil alkollü çıktı.

Kaza 5000 Evler Mahallesinde meydana geldi. 29.Sokak Kavşağından 27.Sokak istikametine geçiş yapmak isteyen S.U. yönetimindeki 78 AAN 140 plakalı otomobil, 2.Nolu Cadde istikametine geçiş yapmak isteyen A.R.Ç. yönetimindeki 78 SV 988 plaka otomobille çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan E.U.(13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yapılan kontrollerde 78 AAN 140 plakalı otomobil sürücüsünün 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

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