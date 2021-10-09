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İki sanatçının performatif video eseri LG OLED desteği ile Contemporary Istanbul’da

09.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sanatçının performatif video eseri LG OLED desteği ile Contemporary Istanbul’da

İSTANBUL (AA) - LG OLED ekranda sergilenen “Impossible Sculptures 26” isimli video eser 16. Contemporary Istanbul boyunca her gün yapılacak yeni eklemelerle evrilerek son haline gelecek.

LG'den yapılan açıklamaya göre, heykeltıraş Hande Şekerciler ve dijital sanatçı Arda Yalkın’ın sanatçı ikilisi ha:ar'ın solo sergisi "Impossible Sculptures" Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen 16. Contemporary Istanbul kapsamında yarına kadar JD Malat Gallery’nin T8 binasındaki standında görülebiliyor.

Sergide 83 inç LG OLED ekranda sergilenen "Impossible Sculptures 26" isimli video eser performatif bir özellik taşıyor.

Videoya her gün sanatçı Arda Yalkın tarafından iki yeni sahne ekleniyor ve eser fuar boyunca evrilecek. Yarın ses kanalının da eklenmesi ile video tamamlanacak. Eser, sergi sonunda 1 NFT ve 3 fiziksel edisyon halinde satışa sunulacak.

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