YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İki üniversite Samsun için tek yürek

İki üniversite Samsun için tek yürek

SAMSUN HABERLERİ  | 22.08.2020 09:17 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

İki üniversite Samsun için tek yürek

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın beraberindeki heyetle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 14 Ağustos 2020 tarihinde 2020/411 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OMÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar dileyen Rektör Aydın, Samsun’a ve ülkeye hizmet etme noktasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile "İki üniversite Samsun için tek yürek" düşüncesiyle işbirliği içinde olmak istediklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, yeni dönemde iş birliği içinde olarak üniversitelerin kalite seviyesini daha da yükseğe çıkararak şehrin, bölgenin ve ülkenin büyüyüp gelişmesine de hep birlikte büyük katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek Prof. Dr. Aydın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Ziyarette Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ve Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin de hazır bulundu.

İki üniversite Samsun için tek yürek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Konya’da yaralı flamingo koruma altına alındı
Konya’da yaralı flamingo koruma altına alındı
Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana’da hayatını kaybetti
Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana’da hayatını kaybetti
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Samsun Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:44
Öğle
12:43
İkindi
16:28
Akşam
19:31
Yatsı
20:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Zabıtadan berber ve kuaför denetimi
Zabıtadan berber ve kuaför denetimi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tok’tan Öğretmenlere En Anlamlı Hediye
Tok’tan Öğretmenlere En Anlamlı Hediye
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.