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İki yeni fabrika tarıma destek olacak

SİVAS HABERLERİ  | 24.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Vali Ayhan, 2018 yılı Ekim ayında temelleri atılan yem fabrikası ve süt işleme tesisinin ekim ayında açılmalarının planlandığını söyledi.Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret A.Ş (SİVTAŞ), bünyesinde hizmet verecek olan yem fabrikası ile süt işleme tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Ayhan, 2018 yılı Ekim ayında temelleri atılan yem fabrikası ve süt işleme tesisinin ekim ayında açılmalarının planlandığını söyledi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret A.Ş (SİVTAŞ), bünyesinde hizmet verecek olan yem fabrikası ile süt işleme tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Ayhan, 1’inci Organize Sanayi Bölgesi 2’nci kısımda bulunan inşaat çalışmalarında yüklenici firmadan da bilgi aldı. Salih Ayhan’a incelemelerinde Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, SİVTAŞ A.Ş Genel Müdürü Hakan Bozbıyık ve diğer yetkililer de eşlik etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Ayhan, Sivas’ın iki önemli tesise kavuşacağını belirterek, “İlimiz bir değer kazanıyor, Sivas’ın yeni bir markası doğuyor diyebiliriz. Buradaki inşaatı sık sık ziyaret edip, işlerin ilerleyişini yakından takip ediyoruz. Önemli ve ciddi bir ilerleme kaydedildi. Bundan dolayı çalışanlara teşekkür ediyoruz” dedi.
Fabrikaların 29 Ekim’de açılması planlanıyor
Ayhan açıklamasında, “Tarımda Sivas iyi bir alt yapıya sahip. Biz her alanda mutlaka lokomotif bir güç oluşturmaya çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla üretimleri ile bizleri mutlu eden çiftçilerimiz yoğunlukta. SİVTAŞ, onlara rehberlik danışmanlık yapacak, önünü açacak, bunların biraz daha moral ve motivasyonunu artıracak, öğrettiklerini de alıp işleyecek. Geçen yıl 29 Ekim’de fabrikaların temellerini attık. İnşallah bu 29 Ekim’de de üretime başlayacağız. Sivas’ımızın bir diğer kazandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Sivas, tarım ve hayvancılıkta Türkiye adeta üs olacak. Hububatta, aromatik bitkilerde, hayvancılıkta, damızlık ve sağmalda, bütün bu tarım ve hayvancılıktaki ana unsurlarda Sivas, bir cazibe merkezi olacak. Çünkü altyapımız ve coğrafyamız buna müsait. İrade var, cesur yürekli çiftçilerimiz ve yatırımcılarımız var. İnşallah SİVTAŞ, ilk fabrikaları ile Sivas’ımızda adından sıkça söz ettirecek, çok önemli markamız olacak” ifadelerine yer verdi.
“İlimiz istihdamda ve üretimde daha iyi noktalara gelecek’’
Vali Ayhan, birinci Organize Sanayi Bölgesinde 20’ye yakın fabrikanın yer tahsisinin yapıldığını ifade ederek, “Sivas her alanda gelişme kaydediyor. Pandemi sürecine rağmen hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Sivas’ımız üretmeye, çalışmaya devam ediyor. Yeni fabrikalarımız ile ilimiz istihdamda ve üretimde daha iyi noktalara gelecek. Müteşebbislerimizi Sivas’ı gezmeye, ilimizi görmeye davet ediyorum” dedi.

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