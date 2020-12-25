YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular

İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir aile, çamaşır makinesinin tıkanan borusunu tamir ettirirken iki yıl önce kaybettikleri altını buldu.

Şinasi Karabulut, evlerindeki çamaşır makinesi bozulunca tamirci çağırdı.

Makinenin tahliye borusunun tıkandığını tespit eden ve çamaşır makinesini servise götüren tamirciler, tıkanan boruda buldukları çeyrek altını ev sahibine teslim etti.

Şinasi Karabulut, gazetecilere, 2 yıl önce çocuğuna hediye edilen altının kaybolduğunu belirtti.

Altını bir türlü bulamadıklarını ve eşinin bu yüzden çocuğuna kızdığını anlatan Karabulut, "Çamaşır makinemiz arızalandığı için servise göndermiştik. Bugün beni arayıp, 'Makinenin içinden altın çıktı' dediler. Sevindik, mutlu olduk. Böyle dürüst esnaflar olduğu müddetçe her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Eşime kaybolan altının makineden çıktığını söylediğimde şok oldu. İki yıl önce kaybettiğimiz altın geri gelince hepimiz şaşırdık. Umudumuzu kestiğimiz altın makineden çıktı." diye konuştu.

Teknik servis görevlisi Mustafa Değer de makinenin temizliğini yaptıkları sırada altın bulduklarını dile getirerek, "Buna benzer olaylarla sürekli karşılaşabiliyoruz. Hemen müşteriyi arayıp makineden altın çıktığını söyledik. Sevindiler, teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
12:37
İkindi
15:06
Akşam
17:26
Yatsı
18:48

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Cansu Eczanesi
Dulkadiroglu
Cem Eczanesi
Dulkadiroglu
Gamze Eczanesi
Dulkadiroglu
Akasya Eczanesi
Onikisubat
Burcu Eczanesi
Onikisubat
Mine Eczanesi
Onikisubat
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.