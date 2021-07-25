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İkimizin Sırrı dizisinin Ece’si Bestemsu Özdemir sete geri döndü!

25.07.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, kış sezonunda Star TV ekranında yayınlanan Akrep isimli dizinin başrolünde yer almıştı. Selma karakteri ile izlediğimiz oyuncu, 26. bölümüyle final yapan dizinin ardından yeni bir anlaşma daha yaptı.

İkimizin Sırrı dizisinin Ece’si Bestemsu Özdemir sete geri döndü!

atv ekranında çok yakında izleyicilerle buluşması beklenen İkimizin Sırrı isimli dram yapımı ile anlaşan oyuncu, yeni rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bestemsu Özdemir, güzelliğini sergilediği kısa bayram tatiliyle de gündemde yer aldı.

Bodrum’a giden ve sete verilen arayı burada tatil yaparak değerlendiren oyuncu, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine topladı. 30 yaşındaki oyuncu, bikinili görüntülendi ve tatil pozları ile de hayranlarını yine mest etti.

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Kısa süren set arasında tatil fırsatını değerlendiren oyuncu, 24 Temmuz Cumartesi günü ise yeniden sete çıkarak çalışmaya geri döndü. İkimizin Sırrı dizisinde ekibin yoğun temposu devam ediyor ve dram yapımının yeni sezonun başarılı projelerinden birisi olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Akrep dizisi
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