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Bülent Ersoy Hayrettin ile Kaos Show'a konuk oldu! Kandıralı Ferdi şarkı söyleyince kendini tutamadı

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Öznur Yaslı İkier

Hayrettin’in YouTube programı Kaos Show’un bu haftaki konuğu Bülent Ersoy oldu. Programda Kandıralı Ferdi’nin şarkı söylediği anlar dikkat çekerken Diva, kendini tutamadı. Ersoy'un Kandıralı Ferdi için sarf ettiği sözler herkesi güldürdü.

YouTube’da yayınlanan Hayrettin ile Kaos Show, bu kez Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy’u ağırladı. Eğlenceli anların yaşandığı programda Kandıralı Ferdi’nin şarkı söylediği anlar kısa sürede gündem oldu. Ferdi’yi dinleyen Bülent Ersoy’un tepkisi ise herkesi güldürdü.

Bülent Ersoy Hayrettin ile Kaos Show a konuk oldu! Kandıralı Ferdi şarkı söyleyince kendini tutamadı 1

Kandıralı Ferdi 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısını seslendirdi ancak şarkıyı adeta yeni bir beste haline getirdi. Ferdi bu şarkının Bülent Ersoy'a ait olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy Hayrettin ile Kaos Show a konuk oldu! Kandıralı Ferdi şarkı söyleyince kendini tutamadı 2

Bülent Ersoy ise bu şarkının Coşkun Sabah şarkısı olduğunu ancak kendisinin seslendirdiği dile getirdi. Ersoy 'Ancak sözler biraz karıştı' diyerek herkesi güldürdü.

Bülent Ersoy Hayrettin ile Kaos Show a konuk oldu! Kandıralı Ferdi şarkı söyleyince kendini tutamadı 3

Kandıralı Ferdi hızını alamayıp bir de 'Hani Bizim Sevdamız' şarkısını söyledi. Bülent Ersoy o esnada yine sözlerin değişmesine dikkat çekti.

Bülent Ersoy Hayrettin ile Kaos Show a konuk oldu! Kandıralı Ferdi şarkı söyleyince kendini tutamadı 4

O ANLAR VİRAL OLDU

Hayrettin, Kandıralı Ferdi'nin performansını Bülent Ersoy'a sorarak, "Ferdi'den olur mu?" dedi. Bülent Ersoy'un, "Bence bir b.k olmaz" yanıtı ise stüdyoda kahkahalara neden oldu. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Bülent Ersoy Hayrettin
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