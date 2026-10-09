Bülent Ersoy Hayrettin ile Kaos Show'a konuk oldu! Kandıralı Ferdi şarkı söyleyince kendini tutamadı

YouTube’da yayınlanan Hayrettin ile Kaos Show, bu kez Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy’u ağırladı. Eğlenceli anların yaşandığı programda Kandıralı Ferdi’nin şarkı söylediği anlar kısa sürede gündem oldu. Ferdi’yi dinleyen Bülent Ersoy’un tepkisi ise herkesi güldürdü.

Kandıralı Ferdi 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısını seslendirdi ancak şarkıyı adeta yeni bir beste haline getirdi. Ferdi bu şarkının Bülent Ersoy'a ait olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy ise bu şarkının Coşkun Sabah şarkısı olduğunu ancak kendisinin seslendirdiği dile getirdi. Ersoy 'Ancak sözler biraz karıştı' diyerek herkesi güldürdü.

Kandıralı Ferdi hızını alamayıp bir de 'Hani Bizim Sevdamız' şarkısını söyledi. Bülent Ersoy o esnada yine sözlerin değişmesine dikkat çekti.

O ANLAR VİRAL OLDU



Hayrettin, Kandıralı Ferdi'nin performansını Bülent Ersoy'a sorarak, "Ferdi'den olur mu?" dedi. Bülent Ersoy'un, "Bence bir b.k olmaz" yanıtı ise stüdyoda kahkahalara neden oldu. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.