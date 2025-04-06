İkinci ara tatil bitti! 20 milyon öğrenci okullara geri dönüyor

Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 7 Nisan Pazartesi sabahı yeniden ders başı yapacak. Tatil süresince dinlenme ve yenilenme fırsatı bulan öğrenciler, ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

9 GÜNLÜK ARA TATİL BİTTİ

Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün süren ara tatilde öğrenciler hem eğlendi hem de dinlenme fırsatı buldu. Bu süreçte öğretmenler ise çevrim içi seminer programlarına katılarak mesleki gelişimlerine katkı sundu.

LGS VE YKS GELİYOR

Yeni dönem, eğitim takvimine göre 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Ancak Haziran ayı, yalnızca karne heyecanı ile değil, aynı zamanda önemli sınavlarla da gündemde olacak. 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran tarihlerinde ise üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletirken, yeni dönemde akademik başarının yanında psikolojik ve sosyal gelişimlere de önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır