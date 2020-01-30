İkinci dönem okul güvenliği toplantısı yapıldı

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. döneminde il genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması amacıyla Vali Aykut Pekmez başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

İl genelinde 153 Bin öğrencinin önümüzdeki hafta Pazartesi günü ders başı yapacağı Adıyaman’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. döneminin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Vali Yardımcısı Mustafa Dinç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, bazı kurum amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, okullarda verilen eğitim kalitesini artırmaya yönelik birtakım uygulamaların hayata geçirilmesi, okulların güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocukların güvenli şekilde servislerle taşınması ve öğrencilerin güvenliğine yönelik yapılması gereken konular görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, okulların güveliği konusunda ilgili kurumlar işbirliğinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya katılan il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il sağlık müdürlüğü, aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü okul güvenliği, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında sunumlarını yaptı. Kurumlar özellikle okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere okul çevrelerinde aldıkları güvenlik önlemleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Adıyaman’da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ancak güvenli ortamın muhafazası için alınan tedbirlere devam edileceğini belirten Vali Aykut Pekmez, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için Pazartesi günü başlayacak olan 2. dönem eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvenlikleri açısından endişe duymamalarını sağlamak için alınacak tedbirler hassasiyetle takip edilerek, 2. dönemi de aynı şekilde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden başarılı bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Toplantı Vali Aykut Pekmez’in güvenli ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçmesi temennisinde bulunmasının ardından sona erdi.

