YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İkinci dönem okul güvenliği toplantısı yapıldı

İkinci dönem okul güvenliği toplantısı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.

İkinci dönem okul güvenliği toplantısı yapıldı

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. döneminde il genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması amacıyla Vali Aykut Pekmez başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.
İl genelinde 153 Bin öğrencinin önümüzdeki hafta Pazartesi günü ders başı yapacağı Adıyaman’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. döneminin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Vali Yardımcısı Mustafa Dinç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, bazı kurum amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Gerçekleşen toplantıda, okullarda verilen eğitim kalitesini artırmaya yönelik birtakım uygulamaların hayata geçirilmesi, okulların güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocukların güvenli şekilde servislerle taşınması ve öğrencilerin güvenliğine yönelik yapılması gereken konular görüşüldü.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, okulların güveliği konusunda ilgili kurumlar işbirliğinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Toplantıya katılan il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il sağlık müdürlüğü, aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü okul güvenliği, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında sunumlarını yaptı. Kurumlar özellikle okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere okul çevrelerinde aldıkları güvenlik önlemleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Adıyaman’da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ancak güvenli ortamın muhafazası için alınan tedbirlere devam edileceğini belirten Vali Aykut Pekmez, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için Pazartesi günü başlayacak olan 2. dönem eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvenlikleri açısından endişe duymamalarını sağlamak için alınacak tedbirler hassasiyetle takip edilerek, 2. dönemi de aynı şekilde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden başarılı bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Toplantı Vali Aykut Pekmez’in güvenli ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçmesi temennisinde bulunmasının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
12:45
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Engin Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Pınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Milli sporcunun hedefi yine şampiyon olmak

Milli sporcunun hedefi yine şampiyon olmak

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.