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  4. ’İkinci Kadir Şeker Olayı’nın karar duruşması 18 Mayıs’ta yapılacak

’İkinci Kadir Şeker Olayı’nın karar duruşması 18 Mayıs’ta yapılacak

04.05.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sokak ortasında eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadı’yi olaya müdahale ettiği esnada yaraladığı gerekçesiyle Tolga Daşkıran’ın ve 3 arkadaşının yargılandığı dava 18 Mayıs’a ertelendi.

’İkinci Kadir Şeker Olayı’nın karar duruşması 18 Mayıs’ta yapılacak

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadı, eşine ve kızına bıçakla saldırdı. Arkadaşları ile buluşmak için orada olan Tolga Daşkıran ise olayı görünce müdahale etti. Çıkan arbede esnasında Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadı’yi yaralayan Daşkıran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan bir kadını ve kızını kurtarmak için müdahale ettiği olay sonucu tutuklanan Tolga Daşkıran, avukatı tarafından savcılığa yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılama sürecinin bugün yapılan duruşmasında Tolga Daşkıran mahkeme salonunda hazır bulundu. Tolga Daşkıran’ın yanı sıra 3 arkadaşının ve Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadı’nin de yargılandığı duruşma, tarafların katılmamasından dolayı 18 Mayıs’a ertelendi. Dosyadaki eksiklerin tamamlanmasının ardından 18 Mayıs’ta görülecek karar duruşmasında, Tolga Daşkıran için ‘beraat’ talep ediliyor.

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