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İkinci kattan atlayan kadın yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.06.2020 00:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, 2.

Adıyaman’da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, 2. kattan atlayarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle 2690 nolu Sokakta ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.K., isimli kadın, 2 katlı evlerinin balkonundan kendisini aşağıya attı. Durumu fark eden S.K’nın yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan S.K’nın yaklaşık 7 aylık evli olduğu da öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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