İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı

Kovid-19 salgını sürecinde ablası ve yakın çevresinden birçok kişiye hastalık teşhisi konulduğunu belirten Binay, "Özellikle benim gibi nakil bekleyen ve merkezde diyaliz tedavisi gören ablam bu hastalığı zor atlattı. Süreç içinde nefes darlığı çekti. Ben de onun gibi kronik hastalığa sahip biri olarak, doktoruma diyaliz tedavimi evde olmak istediğimi söyledim. Nisan ayında evimde ilk tedavimi oldum. İlk zamanlar iğneyi koluma batırırken korkuyordum ama şimdi alıştım." dedi.

Önceden haftada 3-4 gün diyaliz merkezine gittiğini dile getiren Binay, evindeki cihaz sayesinde geceleri rahat bir şekilde tedavisini yaptığını anlattı.

Binay, ev diyalizi sayesinde hastalık sürecini daha rahat geçirdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Artık tüm günümü evimde geçiriyorum. Dışarı çıkmadığım için kendimi salgından da korumuş oluyorum. Eşime ve çocuğuma daha çok vakit ayırıyorum. Artık ruhsal olarak da çok rahatım ve ikinci kez nakil için de umutluyum. Evdeki diyaliz tedavisini aynı merkezdeki gibi ücretsiz alıyorum. Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlanan bu tedavi yöntemi benim gibi birçok hastanın hayatını kolaylaştırıyor. Merkezde görevli doktor ve hemşirelerimiz de bizim her zaman yanımızda oluyor."